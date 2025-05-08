У Німеччині оголосили надзвичайний стан: чи пов'язано це з Україною

Мерц наголосив, що нелегальна імміграція шкодить суспільній злагоді

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив "надзвичайний стан" у країні через міграційну кризу. Він виконує свою передвиборчу обіцянку й прагне встановити постійний контроль на кордонах.

Про це повідомляє "WELT". Уряд планує активувати статтю 72 Договору про функціонування ЄС, яка дозволяє тимчасово відступати від норм Євросоюзу для збереження громадського порядку та безпеки. Це означає, що Дублінська угода більше не застосовуватиметься — шукачів притулку можуть розвертати ще на кордоні.

Наразі Міністерство внутрішніх справ інформує послів сусідніх країн про майбутні зміни. Вже 7 травня Александер Добріндт наказав прикордонникам відмовляти у в’їзді мігрантам, які прибувають із так званих "безпечних країн". Винятки передбачено лише для вразливих груп — наприклад, вагітних жінок.

Мерц, який неодноразово критикував ситуацію з міграцією, ще до виборів пообіцяв, що в перший день на посаді введе постійний прикордонний контроль та заборонить нелегальний в’їзд, навіть тим, хто має право на захист. "Ми вирішуємо, хто приїжджає до нашої країни, і покладаємо край нелегальній імміграції", — сказав він.

Після теракту в Золінґені в серпні 2024 року, Мерц посилив риторику, наголошуючи, що нелегальна імміграція шкодить суспільній злагоді. Тепер він вважає, що ситуація вимагає радикальних рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц став канцлером Німеччини 6 травня — лише з другої спроби. Під час повторного голосування його підтримали 325 депутатів, що трохи перевищило необхідний мінімум у 316 голосів.