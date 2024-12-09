В Москве огонь охватил завод: что там производят (видео)

О пострадавших не сообщали

В понедельник, 9 декабря, в обеденное время в России в Москве вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил один из заводов.

Как отмечают росСМИ, инцидент произошел на востоке города. Известно, что загорелся цех по производству декоративных элементов.

"Площадь пожара — 150 квадратных метров, внутри могут быть газовые баллоны. Работников предприятия эвакуировали, на месте работают спасатели", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники. В настоящее время спасатели проводят разбор завалов из сгоревших конструкций.

В МЧС говорят, что информация о пострадавших не поступала. Причину возгорания устанавливают, как и масштабы последствий пожара. О взрывах газовых баллонов, находящихся в охваченном огнем цехе, не сообщалось.

Напомним, недавно партизаны повредили железную дорогу возле Москвы и усложнили жизнь оккупантам в Украине. На одной из ключевых магистралей была совершена диверсия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в пригороде Николаева произошел сильный пожар в жилом доме, где находились дети. Проезжавший мимо мужчина спас четырех детей, выведя их из дома. По предварительным данным, причиной пожара могла стать халатность со стороны родителей.