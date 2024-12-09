У Москві вогонь охопив завод: що там виготовляють (відео)

Про постраждалих не повідомляли

У понеділок, 9 грудня, в обідній час в Росії у Москві спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив підприємство.

Як зазначають росЗМІ, інцидент стався на сході міста. Відомо, що спалахнув цех з виробництва декоративних елементів.

"Площа пожежі — 150 квадратних метрів, усередині можуть бути газові балони. Працівників підприємства евакуювали, на місці працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 29 осіб та вісім одиниць техніки. Наразі рятувальники проводять розбір завалів із конструкцій, що згоріли.

У МНС кажуть, що інформація про постраждалих не надходила. Причину займання встановлюють, як і масштаби наслідків пожежі. Про вибухи газових балонів, які є в охопленому вогнем цеху, не повідомлялось.

Нагадаємо, нещодавно партизани пошкодили залізницю біля Москви та ускладнили життя окупантам в Україні. На одній з ключових магістралей було вчинено диверсію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у передмісті Миколаєва сталася сильна пожежа у житловому будинку, де перебували діти. Чоловік, який проїжджав повз, врятував чотирьох дітей, вивівши їх з будинку. За попередніми даними, причиню пожежі могла стати недбалість з боку батьків.