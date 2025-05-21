Опасается Путина? Почему Шойгу увеличил личную охрану

Охрана постоянно находится рядом с ним, но в Кремль не заходит

Бывший министр обороны Российской Федерации, а ныне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу увеличил количество телохранителей до 15 человек. Он якобы опасается "внутренних врагов".

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информацию, полученную от собственного источника.

По его данным, с осени 2024 года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу почти в два раза увеличил свою личную охрану. Теперь она составляет 15 человек, которые постоянно находятся рядом с чиновником. Исключение составляют его визиты в Кремль.

"Причем, защита, как утверждается, не от "внешних врагов", а от "внутренних". Кого уж подразумевает под ними Шойгу, который сейчас в опале у Путина и вызывает пристальный интерес следователей – вопрос крайне интересный", – говорится в публикации.

Сергей Шойгу с охраной

Напомним, 25 апреля в результате взрыва автомобиля во дворе в подмосковной Балашихе погиб генерал-майор Ярослав Москалик, который занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Это был уже второй случай ликвидации высокопоставленного российского военного в тылу. Так, 17 декабря в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кирилов.

Однако, учитывая слова источника о "внутренних" врагах, можно вспомнить таинственное крушение самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, произошедшее вскоре после бунта, или множество других, менее громких случаев гибели людей после конфликта с главой Кремля.