Побоюється Путіна? Чому Шойгу збільшив особисту охорону

Охорона постійно знаходиться поруч із ним, але до Кремля не заходить

Колишній міністр оборони Російської Федерації, а нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу збільшив кількість охоронців до 15 осіб. Він нібито боїться "внутрішніх ворогів".

Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформацію, отриману від власного джерела.

За його даними, з осені 2024 року секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу майже вдвічі збільшив свою особисту охорону. Тепер вона становить 15 осіб, які постійно перебувають поряд із чиновником. Виняток становлять його візити до Кремля.

"Причому захист, як стверджується, не від "зовнішніх ворогів", а від "внутрішніх". Кого вже має на увазі під ними Шойгу, який зараз в опалі у Путіна і викликає пильний інтерес слідчих — питання вкрай цікаве", — йдеться у публікації.

Сергій Шойгу з охороною

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок вибуху автомобіля у дворі в підмосковній Балашисі загинув генерал-майор Ярослав Москалик, який обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Це був вже другий випадок ліквідації російського військового в тилу. Так, 17 грудня у Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Проте, враховуючи слова джерела про "внутрішніх" ворогів, можна згадати таємничу аварію літака глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, яка сталася невдовзі після бунту, або безліч інших, менш гучних випадків загибелі людей після конфлікту з главою Кремля.