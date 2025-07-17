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Странная прическа и подработки на корпоративах: как "рупор Кремля" Киселев выглядел в молодости (видео)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Каким был в молодости российский пропагандист Киселев Новость обновлена 17 июля 2025, 18:27
Каким был в молодости российский пропагандист Киселев. Фото Колаж "Телеграфа"

Киселев около 6 лет работал на украинском телевидении

Путинский пропагандист Дмитрий Киселев, находящийся в браке с женщиной, которая младше его на 22 года, в молодости отчаянно пытался пробиться на телевидение, но на большой экран попал не сразу. Ему приходилось подрабатывать на корпоративах и проводить дешевые конкурсы.

"Телеграф" решил выяснить, как "рупор Кремля" Дмитрий Киселев выглядел в молодости. Мы узнали о нем некоторые факты.

Дмитрий Киселев — что о нем известно

Один из главных путинских пропагандистов Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве. В 1978 году он окончил филологический факультет Ленинградского университета и стал работать на Центральном радиовещании СССР, создавая программы для зарубежной аудитории в норвежской и польской редакциях.

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев в молодости

В 1989 году перешел на Центральное телевидение, где работал корреспондентом программы "Время". На телевидении Киселев дебютировал в конце 1980-х и постепенно продвигался от радио к более заметным ролям на большом экране. Сначала он освещал международные темы, позже переключился на внутреннюю политику, став одним из узнаваемых лиц российского телевидения.

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев начал работать на телевиденье с 1980 года

Но в молодости Киселев подрабатывал еще на корпоративных мероприятиях. В интернете сохранился ролик, где пропагандист со странной прической "заводит" публику шутками и проводит конкурсы.

Отметим, что с 2000 по 2006 год кремлевский глашатай работал в Украине и жил тогда на две страны. Сначала он был ведущим программы "Детально с Дмитрием Киселевым" и шоу "Национальный интерес". Также пропагандист был главным редактором службы информации телекомпании ICTV.

Как изменился пропагандист Дмитрий Киселев
Как изменился пропагандист Дмитрий Киселев

В сети сохранилось видео, где Дмитрий Киселев с ирокезом, который был тогда экстравагантной, но популярной прической, дает интервью каналу ICTV. В нем "рупор Кремля" говорил, как чувствовал себя украинцем и буквально признавался нашей стране в любви.

В видеоролике есть кадры, где Киселев позирует в вышиванке. "Я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим, я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Это накладывает определенный груз ответственности и я уже переживаю за Украину, как ее часть", — заявлял Киселев.

Во время президентских выборов 2004 года Дмитрий Киселев активно поддерживал кандидата Виктора Януковича. Однако в разгар Оранжевой революции сотрудники канала выразили недовольство его работой, обвиняя его в искажении информации. В результате спустя несколько дней Киселев был отстранен от должности руководителя новостей.

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев около шести лет работал в Украине

Далее карьеру он продолжал в Российской Федерации, превратившись в один из главных инструментов кремлевской пропаганды. Киселев распространяет ложь и манипуляции, пытаясь оправдать российскую агрессию.

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела главная пропагандистка Кремля Скабеева. Она сделала блестящую карьеру, хотя в молодости была серой мышкой из российской глубинки.

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#Россия #Молодость #Видео #Дмитрий Киселев #Пропагандисты