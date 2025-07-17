Киселев около 6 лет работал на украинском телевидении

Путинский пропагандист Дмитрий Киселев, находящийся в браке с женщиной, которая младше его на 22 года, в молодости отчаянно пытался пробиться на телевидение, но на большой экран попал не сразу. Ему приходилось подрабатывать на корпоративах и проводить дешевые конкурсы.

"Телеграф" решил выяснить, как "рупор Кремля" Дмитрий Киселев выглядел в молодости. Мы узнали о нем некоторые факты.

Дмитрий Киселев — что о нем известно

Один из главных путинских пропагандистов Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве. В 1978 году он окончил филологический факультет Ленинградского университета и стал работать на Центральном радиовещании СССР, создавая программы для зарубежной аудитории в норвежской и польской редакциях.

Дмитрий Киселев в молодости

В 1989 году перешел на Центральное телевидение, где работал корреспондентом программы "Время". На телевидении Киселев дебютировал в конце 1980-х и постепенно продвигался от радио к более заметным ролям на большом экране. Сначала он освещал международные темы, позже переключился на внутреннюю политику, став одним из узнаваемых лиц российского телевидения.

Дмитрий Киселев начал работать на телевиденье с 1980 года

Но в молодости Киселев подрабатывал еще на корпоративных мероприятиях. В интернете сохранился ролик, где пропагандист со странной прической "заводит" публику шутками и проводит конкурсы.

Отметим, что с 2000 по 2006 год кремлевский глашатай работал в Украине и жил тогда на две страны. Сначала он был ведущим программы "Детально с Дмитрием Киселевым" и шоу "Национальный интерес". Также пропагандист был главным редактором службы информации телекомпании ICTV.

Как изменился пропагандист Дмитрий Киселев

В сети сохранилось видео, где Дмитрий Киселев с ирокезом, который был тогда экстравагантной, но популярной прической, дает интервью каналу ICTV. В нем "рупор Кремля" говорил, как чувствовал себя украинцем и буквально признавался нашей стране в любви.

В видеоролике есть кадры, где Киселев позирует в вышиванке. "Я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим, я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Это накладывает определенный груз ответственности и я уже переживаю за Украину, как ее часть", — заявлял Киселев.

Во время президентских выборов 2004 года Дмитрий Киселев активно поддерживал кандидата Виктора Януковича. Однако в разгар Оранжевой революции сотрудники канала выразили недовольство его работой, обвиняя его в искажении информации. В результате спустя несколько дней Киселев был отстранен от должности руководителя новостей.

Дмитрий Киселев около шести лет работал в Украине

Далее карьеру он продолжал в Российской Федерации, превратившись в один из главных инструментов кремлевской пропаганды. Киселев распространяет ложь и манипуляции, пытаясь оправдать российскую агрессию.

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела главная пропагандистка Кремля Скабеева. Она сделала блестящую карьеру, хотя в молодости была серой мышкой из российской глубинки.