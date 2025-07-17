Кисельов близько 6 років працював на українському телебаченні

Путинський пропагандист Дмитро Кисельов, який перебуває у шлюбі з жінкою, яка молодша за нього на 22 роки, в молодості відчайдушно намагався пробитися на телебачення, але на великий екран потрапив не відразу. Йому доводилося підробляти на корпоративах та проводити дешеві конкурси.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як "рупор Кремля" Дмитро Кисельов виглядав у молодості. Ми довідалися про нього деякі факти.

Дмитро Кисельов — що про нього відомо

Один із головних путінських пропагандистів Дмитро Кисельов народився 1954 року в Москві. У 1978 році він закінчив філологічний факультет Ленінградського університету та почав працювати на Центральному радіомовленні СРСР, створюючи програми для зарубіжної аудиторії у норвезькій та польській редакціях.

Дмитро Кисельов у молодості

У 1989 році перейшов на Центральне телебачення, де працював кореспондентом програми "Час". На телебаченні Кисельов дебютував наприкінці 1980-х і поступово просувався від радіо до помітніших ролей на великому екрані. Спочатку він висвітлював міжнародні теми, потім перемикнувся на внутрішню політику, ставши однією з найвідоміших осіб російського телебачення.

Дмитро Кисельов почав працювати на телебаченні з 1980 року

Але в юності Кисельов підробляв ще на корпоративних заходах. В інтернеті зберігся ролик, де пропагандист із дивною зачіскою "заводить" публіку жартами та проводить конкурси.

Зазначимо, що з 2000 по 2006 рік кремлівський глашатай працював в Україні й жив тоді на дві країни. Спочатку він був ведучим програми "Детально з Дмитром Кисельовим" та шоу "Національний інтерес". Пропагандист також був головним редактором інформаційної служби телекомпанії ICTV.

Як змінився пропагандист Дмитро Кисельов

У мережі збереглося відео, де Дмитро Кисельов з ірокезом, який тоді був екстравагантною, але популярною зачіскою, дає інтерв’ю каналу ICTV. У ньому "рупор Кремля" говорив, як почував себе українцем і буквально зізнавався нашій країні в любові.

У відеоролику є кадри, де Кисельов позує у вишиванці. "Я відчув себе більш українцем, я відчув себе своїм, я відчув, що я цілком самостійна частина українського пейзажу. Це накладає певний тягар відповідальності і я вже переживаю за Україну як її частина", — заявляв Кисельов.

Під час президентських виборів 2004 року Дмитро Кисельов активно підтримував кандидата Віктора Януковича. Однак у розпал Помаранчевої революції співробітники каналу висловили невдоволення його роботою, звинувачуючи його у спотворенні інформації. В результаті через кілька днів Кисельова було усунуто з посади керівника новин.

Дмитро Кисельов близько шести років працював в Україні

Далі кар’єру він продовжував у Російській Федерації, перетворившись на один із головних інструментів кремлівської пропаганди. Кисельов поширює брехню та маніпуляції, намагаючись виправдати російську агресію.

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала головна пропагандистка Кремля Скабеєва. Вона зробила блискучу кар’єру, хоч у молодості була сірою мишкою з російської глибинки.