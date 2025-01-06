Крещение Господне 2025: что строго запрещено делать сегодня в праздник 6 января

Узнайте, как в старину сегодня детей защищали от бед

Согласно новоюлианскому календарю, сегодня христиане восточного обряда отмечают один из величайших церковных праздников — Крещение Господне, которое также называют Водохреще, Богоявление.

В этот понедельник православные верующие и греко-католики вспоминают о крещении Иисуса в реке Иордан, совершенное Иоанном Крестителем. Во время этого события на землю сошел ангел в образе белого голубя. Таким образом он подтвердил божественное происхождение Христа.

Традиции и приметы 6 января

Сегодня в церквях проходят богослужения и молебны, посвященные празднику Крещения Господня. Накануне и в сам день праздника в храмах освящают воду. Считается, что она обретает особые благодатные свойства и способна сохраняться долгое время.

В этот день в церкви часто крестили детей. Верили, что это обеспечит малышу сильную защиту от бед. На праздничный стол ставили мясные блюда, колбасы, голубцы и вареники. Также оставшуюся кутью, приготовленную в канун Богоявления.

Что нельзя делать 6 января

Заниматься тяжелым физическим трудом . Этот день считается священным.

. Этот день считается священным. Ругаться и проявлять агрессию . Важно сохранять мир и гармонию, поскольку этот день посвящен очищению и духовному обновлению.

. Важно сохранять мир и гармонию, поскольку этот день посвящен очищению и духовному обновлению. Злоупотреблять алкоголем . Важно помнить о духовной составляющей праздника и избегать пьянства.

. Важно помнить о духовной составляющей праздника и избегать пьянства. Устраивать шумные мероприятия. Это день духовного очищения и молитвы.

Праздники и события 6 января

Крещение Господне. Поздравьте родных в праздник красивыми открытками.

Всемирный день детей-сирот войны

День яблони (Apple Tree Day)

День песочного печенья

Национальный день взвешивания (National Weigh-In Day) в США

День медсестры (Dia de la Enfermera) в Мексике

У кого именины 6 января

Сегодня именины отмечают: Роман, Андрей, Лидия, Доминика, Марта, Иван, Мария.

Напомним, что по старому стилю 6 января христиане встречают канун Рождества. "Телеграф" писал, что нельзя делать в праздник 7 января.