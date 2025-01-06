Крещение Господне 2025: что строго запрещено делать сегодня в праздник 6 января
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Узнайте, как в старину сегодня детей защищали от бед
Согласно новоюлианскому календарю, сегодня христиане восточного обряда отмечают один из величайших церковных праздников — Крещение Господне, которое также называют Водохреще, Богоявление.
В этот понедельник православные верующие и греко-католики вспоминают о крещении Иисуса в реке Иордан, совершенное Иоанном Крестителем. Во время этого события на землю сошел ангел в образе белого голубя. Таким образом он подтвердил божественное происхождение Христа.
Традиции и приметы 6 января
Сегодня в церквях проходят богослужения и молебны, посвященные празднику Крещения Господня. Накануне и в сам день праздника в храмах освящают воду. Считается, что она обретает особые благодатные свойства и способна сохраняться долгое время.
В этот день в церкви часто крестили детей. Верили, что это обеспечит малышу сильную защиту от бед. На праздничный стол ставили мясные блюда, колбасы, голубцы и вареники. Также оставшуюся кутью, приготовленную в канун Богоявления.
Что нельзя делать 6 января
- Заниматься тяжелым физическим трудом. Этот день считается священным.
- Ругаться и проявлять агрессию. Важно сохранять мир и гармонию, поскольку этот день посвящен очищению и духовному обновлению.
- Злоупотреблять алкоголем. Важно помнить о духовной составляющей праздника и избегать пьянства.
- Устраивать шумные мероприятия. Это день духовного очищения и молитвы.
Праздники и события 6 января
- Крещение Господне. Поздравьте родных в праздник красивыми открытками.
- Всемирный день детей-сирот войны
- День яблони (Apple Tree Day)
- День песочного печенья
- Национальный день взвешивания (National Weigh-In Day) в США
- День медсестры (Dia de la Enfermera) в Мексике
У кого именины 6 января
Сегодня именины отмечают: Роман, Андрей, Лидия, Доминика, Марта, Иван, Мария.
Напомним, что по старому стилю 6 января христиане встречают канун Рождества. "Телеграф" писал, что нельзя делать в праздник 7 января.