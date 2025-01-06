Хрещення Господнє 2025: що суворо заборонено робити сьогодні у свято 6 січня

Дізнайтеся, як за старих часів дітей захищали від бід

Згідно з новоюліанським календарем, сьогодні християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят — Хрещення Господнє, яке також називають Водохреще, Богоявлення.

Цього понеділка православні віряни та греко-католики згадують про хрещення Ісуса в річці Йордан, здійснене Іоанном Хрестителем. Під час цієї події на землю зійшов янгол в образі білого голуба. У такий спосіб він підтвердив божественне походження Христа.

Традиції та прикмети 6 січня

Сьогодні у церквах відбуваються богослужіння та молебні, присвячені святу Хрещення Господнього. Напередодні й у самий день свята у храмах освячують воду. Вважається, що вона набуває особливих благодатних властивостей і здатна зберігатися довгий час.

Цього дня у церкві часто хрестили дітей. Вірили, що це забезпечить дитині сильний захист від бід. На святковий стіл ставили м’ясні страви, ковбаси, голубці та вареники. Також кутю, що залишилася, приготовлену напередодні Богоявлення.

Що не можна робити 6 січня

Займатися важкою фізичною працею . Цей день вважається святим.

. Цей день вважається святим. Лаятися і проявляти агресію . Важливо зберігати мир і гармонію, оскільки цей день присвячений очищенню та духовному відновленню.

. Важливо зберігати мир і гармонію, оскільки цей день присвячений очищенню та духовному відновленню. Зловживати алкоголем . Важливо пам’ятати про духовну складову свята та уникати пияцтва.

. Важливо пам’ятати про духовну складову свята та уникати пияцтва. Влаштовувати галасливі заходи. Це день духовного очищення та молитви.

Свята та події 6 січня

Хрещення Господнє. Привітайте рідних у свято гарними листівками.

Всесвітній день дітей-сиріт війни

День яблуні (Apple Tree Day)

День пісочного печива

Національний день зважування (National Weigh-In Day) у США

День медсестри (Dia de la Enfermera) у Мексиці

У кого іменини 6 січня

Сьогодні іменини відзначають: Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Марта, Іван, Марія.

Нагадаємо, що за старим стилем 6 січня християни зустрічають переддень Різдва. "Телеграф" писав, що не можна робити у свято 7 січня.