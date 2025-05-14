Переполовение Пятидесятницы 2025: что нельзя делать, чтобы не навлечь горе

В этот праздник люди соблюдали некоторые запреты

В среду, 14 мая, по новому стилю, христиане вспоминают святого мученика Исидора и Преполовение Пятидесятницы. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 26 мая.

Исидор Хиосский жил в III веке и происходил из Александрии. Он был солдатом Римской империи и проходил службу у императора Декия на острове Хиос. Несмотря на то, что все вокруг были язычниками, Исидор имел другую позицию.

Хиосский верил в Иисуса Христа и открыто об этом говорил. Однажды командир флота Нумерий отдал приказ Исидору принести жертву язычникам. Он отказался и заявил, что является христианином. Мученика начали пытать, казнили и выбросили в колодец.

В этот день почитается память Преполовение Пятидесятницы. Оно приходится на середину, между Пасхой и Троицей. То есть, его отмечают на 25-е сутки после Воскресения Господня. В этот день Иисус Христос пришел в храм Иерусалимский, чтобы учить других. Это произошло в еврейский праздник Кустов — символизирует время, когда иудеи жили в кустах.

Традиции и приметы 14 мая

В этот день верующие идут в храм и чтят Преполовение Пятидесятницы. Наши предки совершали обряды на богатый урожай и здоровье людей и скота. Также в этот день не работали на земле, не занимались рукоделием и не убирали.

Гремит на улице – будет летом урожай.

Полезли муравьи – скоро будет дождь.

Холодный ветер сегодня — к сухому лету.

Облачное небо – скоро будет дождь.

Что нельзя делать 14 мая

Запрещено сеять или сажать что-нибудь, потому что урожая не будет.

Нельзя отказывать кому-нибудь в помощи на Исидора. Это может привести к неудачам.

Грехом считается любая тяжелая физическая работа в этот праздник. Это воспринимали как пренебрежение к мученику.

Нельзя кричать и веселиться.

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