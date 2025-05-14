Переполовення П'ятдесятниці 2025: що не можна робити, аби не накликати горе

У це свято люди дотримувалися деяких заборон

У середу, 14 травня, за новим стилем, християни згадують святого мученика Ісидора та Переполовення П'ятдесятниці. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 26 травня.

Ісидор Хіоський жив у III столітті та походив із Александрії. Він був солдатом Римської імперії і проходив службу в імператора Декія на острові Хіос. Попри те, що всі довкола були язичниками, Ісидор мав іншу позицію.

Хіоський вірив в Ісуса Христа й відкрито про це говорив. Одного дня командир флоту Нумерій наказав Ісидору принести жертву язичникам. Той відмовився і заявив, що є християнином. Мученика почали катувати, стратили та викинули у криницю.

Також у цей день вшановують Переполовення П'ятдесятниці. Воно припадає на середину, між Великоднем і Трійцею. Тобто, його відзначають на 25-у добу після Воскресіння Господнього. У цей день Ісус Христос прийшов до Єрусалимського храму, аби навчати інших. Це відбулося у єврейське свято Кущів — символізує час, коли юдеї жили в кущах.

Традиції та прикмети 14 травня

У цей день віряни йдуть до храму та вшановують Переполовення П'ятдесятниці. Наші предки проводили обряди на багатий урожай та здоров'я людей та худоби. Також у цей день не працювали на землі, не займалися рукоділлям і не прибирали.

Гримить надворі — буде урожай влітку.

Полізли мурахи — скоро буде дощити.

Холодний вітер сьогодні — до сухого літа.

Хмарне небо — скоро буде дощ.

Що не можна робити 14 травня

Заборонено сіяти чи садити щось, бо урожаю не буде.

Не можна відмовляти комусь у допомозі на Ісидора. Це може призвести до негараздів.

Гріхом вважається будь-яка важка фізична робота у це свято. Це приймали як зневагу до мученика.

Не можна галасувати та веселитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цьогоріч відзначатимемо Вознесіння Господнє. Залишилось недовго чекати.