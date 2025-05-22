Посадите арбузы и дыни в эти дни, чтобы потом сэкономить: какие секреты нужно знать

Вырастить ароматные и сочные арбузы и дыни можно самостоятельно

Арбузы и дыни являются одним из любимых летних лакомств украинцев благодаря сладкому вкусу и сочности. Однако сейчас цены, в частности на арбузы, достаточно высокиек, поэтому не каждый может себе позволить. Вместо этого можно посадить ягоду и фрукт самостоятельно.

Для того чтобы семена арбуза или дыни быстро прижились, и впоследствии вы смогли собрать большой урожай, нужно знать некоторые хитрости. Прежде всего, нужно посеять фрукт и ягоду в наиболее благоприятные дни. Региональное медиа "Известия Приднепровья" рассказало, когда это лучше делать.

Когда сеять арбузы и дыни в 2025 году

Важным условием для посева фрукта и ягоды является достаточно прогретая земля. Арбузы и дыни плохо растут в холодной почве, поэтому рискуете не получить урожай.

Проросшие семена арбуза, фото fermer.blog

По лунному календарю лучшими датами для посева арбузов и дынь в мае являются 22, 28, 29, 30 числа. В то время как в июне оптимально сеять 2, 8, 9, 11–14, 21–23, 26, 29 числа.

Семена дыни, фото fermer.blog

Есть несколько полезных советов, которые следует помнить во время посева арбузов и дынь:

Выбирайте солнечный участок, чтобы не было застоя воды.

Выкопайте борозды примерно 35 сантиметров вглубь. Посыпьте их перегноем и полейте.

Сделайте лунки глубиной 10 см. Они должны быть расположены на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Посадка семян в землю, фото fermer.blog

В ямки следует высевать по 1–2 семена арбуза и по 3–4 семена дыни.

После этого присыпьте семена землей и полейте.

Для того чтобы получился парниковый эффект, накройте насаждения пленкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших датах в мае для посадки перца. Торопитесь, ведь осталось немного времени.