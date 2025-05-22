Посадіть кавуни і дині у ці дні, щоб потім зекономити: які секрети треба знати

Виростити ароматні та соковиті кавуни і дині можна самостійно

Кавуни та дині є одними із улюблених літніх ласощів українців завдяки солодкому смаку та соковитості. Однак наразі ціни, зокрема на кавуни, є досить високими, тож не кожен може собі дозволити. Натомість можна посадити ягоду і фрукт самостійно.

Для того, щоб насіння кавуна чи дині швидко прижилося, і згодом ви змогли зібрати великий урожай, треба знати деякі хитрощі. Насамперед треба посіяти фрукт і ягоду у найбільш сприятливі дні. Регіональне медіа "Вісті Придніпровʼя" розповіло, коли це найкраще робити.

Коли сіяти кавуни та дині у 2025 році

Важливою умовою для посіву фрукта і ягоди є достатньо прогріта земля. Кавуни та дині погано ростуть у холодному ґрунті, тож ризикуєте не отримати урожай.

Проросле насіння кавуна, фото fermer.blog

За місячним календарем найкращими датами для посіву кавунів і динь у травні є 22, 28, 29, 30 числа. Тоді як у червні оптимально сіяти 2, 8, 9, 11–14, 21–23, 26, 29 числа.

Насіння дині, фото fermer.blog

Є кілька корисних порад, які варто пам'ятати під час посіву кавунів і динь:

Обирайте сонячну ділянку, щоб не було застою води.

Викопайте борозни приблизно 35 сантиметрів вглиб. Посипте їх перегноєм і полийте.

Зробіть лунки глибиною 10 сантиметрів. Вони мають бути розташовані на відстані 50 сантиметрів одна від одної.

Посадка насіння в землю, фото fermer.blog

В ямки варто висівати по 1–2 насінини кавуна і по 3–4 насінини дині.

Після цього присипте насіння землею та полийте.

Для того, аби вийшов парниковий ефект, накрийте насадження плівкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі дати у травні для посадки перцю. Поспішіть, адже залишилось небагато часу.