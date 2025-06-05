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Чтобы не потерять успех: что нельзя делать 5 июня

Автор
Виктория Козар
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Праздник 5 июня
Праздник 5 июня. Фото Freepik

Погода в этот день укажет на то, будет ли урожай

В четверг, 5 июня, по новому стилю, христиане чествуют святого мученика и епископа Тирского Дорофея. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 18 июня.

Дорофей родился в Антиохии в III веке. Он был епископом в городе Тир. Впоследствии император Диоклетиан начал преследовать христиан, поэтому Дорофею пришлось уехать из города. В то же время мужчина продолжал проповедовать веру в Иисуса Христа, чем занимался в течение 50 лет.

Позже Дорофей вернулся в Тир, где продолжил служение христианству. Он стал автором сборника "Синтагма". Во времена Юлиана Отступника снова возобновились преследования верующих. Язычники схватили мужчину и начали пытать. Он погиб мученической смертью в 107 лет.

Традиции и приметы 5 июня

5 июня верующие идут на литургию, чтобы почтить мученика Дорофея. Они молятся о защите от всего злого.

Святой Дорофей
Святой Дорофей, фото из сети

В народе праздник называли Дорофеев день. Считалось, что посеяв горох 5 июня, можно получить щедрый урожай. Также люди работали на земле и ухаживали за растениями. В то же время в народе наблюдали за погодой, чтобы знать, чего ждать дальше.

  • Если в этот день идёт дождь — такая погода может продержаться всё лето.
  • Светит солнце – будет большой урожай злаков.
  • Увидели пауков — к теплой погоде.
  • Утренняя роса является предвестником жары летом.

Что нельзя делать 5 июня

  • Запрещено плевать на землю, потому что это пренебрежение природой.
  • Нельзя долго спать и ничего не делать.
  • После обеда не рекомендуется работать на земле, потому что это приведет к потере урожая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуем Троицу в 2025 году. Остались считанные дни.

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#Традиции #Приметы #Запреты #Свято