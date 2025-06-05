Чтобы не потерять успех: что нельзя делать 5 июня
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Погода в этот день укажет на то, будет ли урожай
В четверг, 5 июня, по новому стилю, христиане чествуют святого мученика и епископа Тирского Дорофея. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 18 июня.
Дорофей родился в Антиохии в III веке. Он был епископом в городе Тир. Впоследствии император Диоклетиан начал преследовать христиан, поэтому Дорофею пришлось уехать из города. В то же время мужчина продолжал проповедовать веру в Иисуса Христа, чем занимался в течение 50 лет.
Позже Дорофей вернулся в Тир, где продолжил служение христианству. Он стал автором сборника "Синтагма". Во времена Юлиана Отступника снова возобновились преследования верующих. Язычники схватили мужчину и начали пытать. Он погиб мученической смертью в 107 лет.
Традиции и приметы 5 июня
5 июня верующие идут на литургию, чтобы почтить мученика Дорофея. Они молятся о защите от всего злого.
В народе праздник называли Дорофеев день. Считалось, что посеяв горох 5 июня, можно получить щедрый урожай. Также люди работали на земле и ухаживали за растениями. В то же время в народе наблюдали за погодой, чтобы знать, чего ждать дальше.
- Если в этот день идёт дождь — такая погода может продержаться всё лето.
- Светит солнце – будет большой урожай злаков.
- Увидели пауков — к теплой погоде.
- Утренняя роса является предвестником жары летом.
Что нельзя делать 5 июня
- Запрещено плевать на землю, потому что это пренебрежение природой.
- Нельзя долго спать и ничего не делать.
- После обеда не рекомендуется работать на земле, потому что это приведет к потере урожая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда празднуем Троицу в 2025 году. Остались считанные дни.