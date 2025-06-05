Чтобы не потерять успех: что нельзя делать 5 июня

Погода в этот день укажет на то, будет ли урожай

В четверг, 5 июня, по новому стилю, христиане чествуют святого мученика и епископа Тирского Дорофея. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 18 июня.

Дорофей родился в Антиохии в III веке. Он был епископом в городе Тир. Впоследствии император Диоклетиан начал преследовать христиан, поэтому Дорофею пришлось уехать из города. В то же время мужчина продолжал проповедовать веру в Иисуса Христа, чем занимался в течение 50 лет.

Позже Дорофей вернулся в Тир, где продолжил служение христианству. Он стал автором сборника "Синтагма". Во времена Юлиана Отступника снова возобновились преследования верующих. Язычники схватили мужчину и начали пытать. Он погиб мученической смертью в 107 лет.

Традиции и приметы 5 июня

5 июня верующие идут на литургию, чтобы почтить мученика Дорофея. Они молятся о защите от всего злого.

Святой Дорофей, фото из сети

В народе праздник называли Дорофеев день. Считалось, что посеяв горох 5 июня, можно получить щедрый урожай. Также люди работали на земле и ухаживали за растениями. В то же время в народе наблюдали за погодой, чтобы знать, чего ждать дальше.

Если в этот день идёт дождь — такая погода может продержаться всё лето.

Светит солнце – будет большой урожай злаков.

Увидели пауков — к теплой погоде.

Утренняя роса является предвестником жары летом.

Что нельзя делать 5 июня

Запрещено плевать на землю, потому что это пренебрежение природой.

Нельзя долго спать и ничего не делать.

После обеда не рекомендуется работать на земле, потому что это приведет к потере урожая.

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