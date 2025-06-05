Аби не втратити успіх: що не можна робити 5 червня

Погода у цей день вкаже на те, чи буде урожай

У четвер, 5 червня, за новим стилем, християни вшановують святого мученика і єпископа Тирського Дорофея. До введення новоюліанського календаря свято припадало на 18 червня.

Дорофей народився в Антіохії у III столітті. Він був єпископом у місті Тир. Згодом імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, тож Дорофею довелося виїхати з міста. Водночас чоловік продовжував проповідувати віру в Ісуса Христа, чим займався протягом 50 років.

Пізніше Дорофей повернувся у Тир, де продовжив служіння християнству. Він став автором збірки "Синтагма". За часів Юліана Відступника знову поновилися переслідування вірян. Язичники схопили чоловіка і почали катувати. Він загинув мученицькою смертю у 107 років.

Традиції та прикмети 5 червня

5 червня віряни йдуть на літургію, аби вшанувати мученика Дорофея. Вони моляться про захист від усього злого.

Святий Дорофей, фото з мережі

У народі свято називали Дорофіїв день. Вважалось, що посіявши горох 5 червня, можна було отримати щедрий урожай. Також люди працювали на землі та доглядали за рослинами. Водночас у народі спостерігали за погодою, аби знати, чого чекати далі.

Якщо у цей день дощить — така погода може бути все літо.

Світить сонце — буде великий урожай злаків.

Побачили павуків — до теплої погоди.

Ранкова роса є передвісником спеки влітку.

Що не можна робити 5 червня

Заборонено плювати на землю, бо це зневага до природи.

Не можна довго спати та нічого не робити. Тоді не матимете успіху.

Після обіду не рекомендується працювати на землі, бо це призведе до втрати урожаю.

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