Аби не втратити успіх: що не можна робити 5 червня
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Погода у цей день вкаже на те, чи буде урожай
У четвер, 5 червня, за новим стилем, християни вшановують святого мученика і єпископа Тирського Дорофея. До введення новоюліанського календаря свято припадало на 18 червня.
Дорофей народився в Антіохії у III столітті. Він був єпископом у місті Тир. Згодом імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, тож Дорофею довелося виїхати з міста. Водночас чоловік продовжував проповідувати віру в Ісуса Христа, чим займався протягом 50 років.
Пізніше Дорофей повернувся у Тир, де продовжив служіння християнству. Він став автором збірки "Синтагма". За часів Юліана Відступника знову поновилися переслідування вірян. Язичники схопили чоловіка і почали катувати. Він загинув мученицькою смертю у 107 років.
Традиції та прикмети 5 червня
5 червня віряни йдуть на літургію, аби вшанувати мученика Дорофея. Вони моляться про захист від усього злого.
У народі свято називали Дорофіїв день. Вважалось, що посіявши горох 5 червня, можна було отримати щедрий урожай. Також люди працювали на землі та доглядали за рослинами. Водночас у народі спостерігали за погодою, аби знати, чого чекати далі.
- Якщо у цей день дощить — така погода може бути все літо.
- Світить сонце — буде великий урожай злаків.
- Побачили павуків — до теплої погоди.
- Ранкова роса є передвісником спеки влітку.
Що не можна робити 5 червня
- Заборонено плювати на землю, бо це зневага до природи.
- Не можна довго спати та нічого не робити. Тоді не матимете успіху.
- Після обіду не рекомендується працювати на землі, бо це призведе до втрати урожаю.
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