Деколонизация Одессы: Труханов заявил, что горожане — против, в ОВА резко ответили

В голосование вмешались сторонники оккупантов

В Украине продолжается процесс переименования улиц, что вызывает немало споров. Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал результаты собственного опроса, которые якобы показывают, что одесситы против переименования, но участие в опросе приняли и россияне, что и повлияло на его результаты.

Голосование Труханов проводил в своем Telegram. Оно длилось сутки, после чего городской голова Одессы заявил, что победили противники новых названий. По результатам его онлайн-голосования, против переименования улиц Одессы было отдано 95.278 голосов, а за — 93.641 голос. Разница составляет 1603 голоса.

"Я благодарен всем, кто принял участие в опросе: жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и других! Нам очень приятно, что вы переживаете за судьбу нашего города, но все же подчеркиваю: судьбу Одессы должны решать настоящие одесситы", — пишет Труханов.

Кроме результатов на своем канале, он показал и результаты подобных опросов в других пабликах Одессы. Там большинство якобы тоже проголосовало против переименования.

На это отреагировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он подчеркнул, что Одесса — украинский город, который создавали, строили и развивали украинцы. В ней нет места улицам в честь людей, которые получали медали из рук президента РФ Владимира Путина, сотрудничали с КГБ, или воспевали Советский Союз с империей.

"Современная украинская Одесса – это о людях, о молодежи, что ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость, о современных деятелях искусств, писателях, поэтах. Сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и быть современным культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым. А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет", — написал Кипер.

Примечательно, что пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов, против которого в Украине открыто уголовное производство по разжиганию национальной вражды, призвал своих подписчиков проголосовать "против" в голосовании Труханова. Позднее он написал, что его подписчики "выровняли голосование и дали около 20 тысяч голосов".

Напомним, в 2023 году в Одессе переименовали два района — Суворовский и Малиновский. Депутаты тогда проигнорировали результаты онлайн-голосования одесситов, которые высказались только за то, чтобы Малиновский район переименовали в Хаджибейский, а вот переименования Суворовского в Пересыпский не поддержали. Однако новые названия получили оба.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Харькове переименовали станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева". А также сменили названия 48 улиц, бульваров и переулков.