США визначилися з представником у переговорах щодо України

Келлог вже готується до візиту в Україну

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог увійшов до переговорної групи з РФ. Вашингтон призначив його офіційним представником у майбутніх переговорах.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, пишуть російські ЗМІ. Також стало відомо, що Келлог планує розпочати роботу найближчим часом і вже сьогодні, 18 лютого, вирушить до України.

За інформацією агентства Reuters, Келлог вже готується до візиту в Україну. Він, ймовірно, прибуде раніше, ніж повідомляв Володимир Зеленський. Нагадаємо, президент казав, що чекає Кіта Келлога в Україні 20 лютого.

Перед цим спецпредставник Дональда Трампа взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки. На конференції в Мюнхені Келлог заявив, що "ніхто не нав'язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.

Раніше ми писали, що Келлог розкритикував санкції проти Росії. Він зазначив, що президент Трамп готовий їх подвоїти, аби змусити російську сторону зупинити війну проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США та Росія провели переговори у Саудівській Аравії. Проте, російсько-американські переговори викликають занепокоєння та лють в Україні.