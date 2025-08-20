Вместо НАТО: премьер Италии предложила новый формат защиты Украины — СМИ

Для Мелони эта инициатива и дипломатический шаг, и шанс укрепить роль Италии как посредника между США и Европой

Европейские лидеры ищут новые механизмы гарантий безопасности Украины на фоне угрозы возобновления войны со стороны России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с инициативой, предусматривающей предоставление Киеву помощи союзников в течение 24 часов после возможного нападения.

Об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на собственные источники. По замыслу Рима, план должен стать своеобразной "облегченной версией" статьи 5 НАТО — ключевого пункта, гарантирующего коллективную защиту членов Альянса.

Хотя Украина пока не рассматривается как кандидат на вступление в НАТО, идея Мелони может обеспечить скорейшее принятие решений европейскими партнерами в случае агрессии России. Источники издания объясняют: речь идет о комплексе мер — от военной поддержки и экономической помощи до санкций против Москвы.

При этом не уточняется, будет ли включать механизм отправки иностранных войск в Украину. Однако, как отмечают европейские чиновники, ключевой задачей является создание правовой базы, которая обяжет союзников действовать быстро и скоординированно.

Предложение прозвучало после встречи президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме. Хотя Трамп исключил возможность отправки американских войск на Украину, он подтвердил готовность США оказывать воздушную поддержку и поддержал идею гарантий безопасности для Киева. Это послужило сигналом для Европы активизировать собственные инициативы.

Ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто объяснял, что суть идеи Мелони состоит в создании механизма, который позволит либо НАТО, либо группе отдельных государств взять на себя ответственность за безопасность Украины. Лучший формат, по его словам, еще обсуждается.

Для Мелони эта инициатива не только внешнеполитический шаг, но и способ закрепить роль Италии как посредницы между Вашингтоном и европейскими столицами. Несмотря на неоднозначные реакции дипломатов, итальянский лидер настаивает, что предложенная модель станет более долгосрочным решением, чем временное размещение войск на территории Украины.

"Мы всегда готовы предложить наши предложения по миру, диалогу — это то, что мы должны строить вместе", — добавила Мелони.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные союзники работают над новыми форматами гарантий безопасности для Украины, стремясь остановить Россию и избежать полномасштабной войны. Дискуссии в США и ЕС активно сравнивают с моделями, действующими в Японии и Южной Корее.