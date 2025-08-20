Замість НАТО: прем'єрка Італії запропонувала новий формат захисту України — ЗМІ

Для Мелоні ця ініціатива — і дипломатичний крок, і шанс зміцнити роль Італії як посередника між США та Європою

Європейські лідери шукають нові механізми гарантій безпеки для України на тлі загрози відновлення війни з боку Росії. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила з ініціативою, яка передбачає надання Києву допомоги союзників протягом 24 годин після можливого нападу.

Про це пише "Bloomberg", посилаючись на власні джерела. За задумом Риму, план має стати своєрідною "полегшеною версією" статті 5 НАТО — ключового пункту, що гарантує колективний захист членів Альянсу.

Хоча Україна наразі не розглядається як кандидат на вступ у НАТО, ідея Мелоні може забезпечити швидке ухвалення рішень європейськими партнерами в разі агресії Росії. Джерела видання пояснюють: йдеться про комплекс заходів — від військової підтримки та економічної допомоги до санкцій проти Москви.

При цьому не уточнюється, чи включатиме механізм відправку іноземних військ до України. Проте, як зазначають європейські посадовці, ключовим завданням є створення правової бази, яка зобов'яже союзників діяти швидко та скоординовано.

Пропозиція пролунала після зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів у Білому домі. Хоча Трамп виключив можливість відправки американських військ в Україну, він підтвердив готовність США надавати повітряну підтримку та підтримав ідею гарантій безпеки для Києва. Це стало сигналом для Європи активізувати власні ініціативи.

Раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто пояснював, що суть ідеї Мелоні полягає у створенні механізму, який дозволить або НАТО, або групі окремих держав узяти на себе відповідальність за безпеку України. Найкращий формат, за його словами, ще обговорюється.

Для Мелоні ця ініціатива — не лише зовнішньополітичний крок, а й спосіб закріпити роль Італії як посередниці між Вашингтоном і європейськими столицями. Попри неоднозначні реакції дипломатів, італійська лідерка наполягає, що запропонована модель стане "більш довгостроковим рішенням", ніж тимчасове розміщення військ на території України.

"Ми завжди готові запропонувати наші пропозиції щодо миру, діалогу — це те, що ми маємо будувати разом", — додала Мелоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні союзники працюють над новими форматами безпекових гарантій для України, прагнучи зупинити Росію та уникнути повномасштабної війни. Дискусії у США та ЄС активно порівнюють із моделями, що діють у Японії та Південній Кореї.