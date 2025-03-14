Нардеп из Одессы назвал основную версию убийства Ганула

По мнению народного избранника, РФ стремится запугать украинцев

Демьян Ганул был убит 14 марта в Одессе. По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, родом из Одессы, основная версия случившегося — политическое убийство.

"Такой акт террора по заказу России… Основная версия, это такой теракт, акт устрашения со стороны России", — сказал Гончаренко в эфире День.LIVE.

По его мнению, не случайно, что это произошло именно в Одессе. Ведь этот город для главы России Владимира Путина, по мнению нардепа, сейчас цель номер один.

"Думаю, что даже Путин понимает, что Киев ему не взять, а вот Одесса является очень важной стратегической целью. И пока враг, благодаря ВСУ не может прорваться в Одессу физически... они будут пытаться изнутри расшатывать и атаковать", — отметил Гончаренко.

Что известно об убийстве Ганула

Мужчину застрелили около полудня в центре Одессы. В сеть попало видео момента убийства — неизвестный, даже не скрывавший своего лица, выстрелил несколько раз в уже лежащего Демьяна на Александровском проспекте. Расследование убийства взял под личный контроль глава МВД Игорь Клименко.

Демьян Ганул – известный общественный деятель, волонтер и блогер. В июле 2024 года он обращался в СБУ с просьбой о защите, получая многочисленные угрозы.

Участвовал в Революции Достоинства и противостоянии против пророссийских сил в Одессе 2 мая 2014 года. Пророссийские силы часто обвиняли Ганула в организации столкновений возле Дома профсоюзов, где погибли почти 50 человек и около 200 получили ранения.

Сам активист говорил о себе, что "на протяжении своей сознательной жизни отстаивал украинское государство, занимался волонтерской деятельностью, защищал язык, отстаивал честь и достоинство украинских военных". Недавно ему исполнился 31 год, Демьян написал в соцсетях, что пытается проживать жизнь с пользой для Украины и имеет много планов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали на убийство Ганула в Украине и России. Россияне радуются, украинцы в отчаянии.