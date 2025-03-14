Укр

Нардеп из Одессы назвал основную версию убийства Ганула

Автор
Елена Руденко
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Гончаренко озвучил свои мысли по поводу убийства волонтера
Гончаренко озвучил свои мысли по поводу убийства волонтера. Фото Колаж "Телеграфа"

По мнению народного избранника, РФ стремится запугать украинцев

Демьян Ганул был убит 14 марта в Одессе. По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, родом из Одессы, основная версия случившегося — политическое убийство.

"Такой акт террора по заказу России… Основная версия, это такой теракт, акт устрашения со стороны России", — сказал Гончаренко в эфире День.LIVE.

По его мнению, не случайно, что это произошло именно в Одессе. Ведь этот город для главы России Владимира Путина, по мнению нардепа, сейчас цель номер один.

"Думаю, что даже Путин понимает, что Киев ему не взять, а вот Одесса является очень важной стратегической целью. И пока враг, благодаря ВСУ не может прорваться в Одессу физически... они будут пытаться изнутри расшатывать и атаковать", — отметил Гончаренко.

Что известно об убийстве Ганула

Мужчину застрелили около полудня в центре Одессы. В сеть попало видео момента убийства — неизвестный, даже не скрывавший своего лица, выстрелил несколько раз в уже лежащего Демьяна на Александровском проспекте. Расследование убийства взял под личный контроль глава МВД Игорь Клименко.

Демьян Ганул – известный общественный деятель, волонтер и блогер. В июле 2024 года он обращался в СБУ с просьбой о защите, получая многочисленные угрозы.

Участвовал в Революции Достоинства и противостоянии против пророссийских сил в Одессе 2 мая 2014 года. Пророссийские силы часто обвиняли Ганула в организации столкновений возле Дома профсоюзов, где погибли почти 50 человек и около 200 получили ранения.

Сам активист говорил о себе, что "на протяжении своей сознательной жизни отстаивал украинское государство, занимался волонтерской деятельностью, защищал язык, отстаивал честь и достоинство украинских военных". Недавно ему исполнился 31 год, Демьян написал в соцсетях, что пытается проживать жизнь с пользой для Украины и имеет много планов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали на убийство Ганула в Украине и России. Россияне радуются, украинцы в отчаянии.

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#Одесса #Убийство #Алексей Гончаренко #Демьян Ганул