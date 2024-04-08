"Реал"- "Манчестер Сити": букмекеры удивили прогнозом на четвертьфинал Лиги чемпионов

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита противостояния

Во вторник, 9 апреля, самый титулованный клуб в еврокубках примет прошлогодних чемпионов из Англии в рамках первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

По мнению букмекеров, больше шансов на победу у гостей. Об этом сообщает Favbet.

На победу Королевского клуба аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,75-2,97. В то же время успех манчестерского клуба немного вероятнее — коэффициент 2,37-2,53. Добавим, что специалисты Favbet оценили вероятность победы хозяев в 34%, а гостей — в 39%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Ман Сити":

Favbet: (победа "Реала" 2,97 — ничья 3,70 — победа "Ман Сити" 2,53)

William Hill: (2,87 — 3,50 — 2,37)

Bwin: (2,75 — 3,50 — 2,45)

Игра "Реал" — "Ман Сити" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. Добавим, что ответная встреча пройдет 17 апреля. В полуфинале победитель этой "дуэли" сыграет против победителя 2-матчевого противостояния "Арсенал" — "Бавария".

Напомним, в первом раунде плей-офф ЛЧ Сливочные с большими проблемами прошли представителя Бундеслиги РБ "Лейпциг", а вот Горожане дважды победили "Копенгаген".