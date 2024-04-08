"Реал" — "Манчестер Сіті": букмекери здивували прогнозом на чвертьфінал Ліги чемпіонів
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Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита протистояння
У вівторок, 9 квітня, найтитулованіший клуб у єврокубках прийме торішніх чемпіонів з Англії у рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".
На думку букмекерів більше шансів на перемогу у гостей. Про це повідомляє Favbet.
На перемогу Королівського клубу аналітики пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 2,75-2,97. Разом з тим успіх манчестерського клубу трохи ймовірніший — коефіцієнт 2,37-2,53. Додамо, що фахівці Favbet оцінили ймовірність перемоги господарів у 34%, а гостей у — 39%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Ман Сіті":
- Favbet: (перемога "Реала" 2,97 — нічия 3,70 — перемога "Ман Сіті" 2,53)
- William Hill: (2,87 — 3,50 — 2,37)
- Bwin: (2,75 — 3,50 — 2,45)
Гра "Реал" — "Ман Сіті" відбудеться в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Додамо, що друга зустріч між командами пройде 17 квітня. У півфіналі переможець цієї "дуелі" зіграє проти переможця 2-матчевого протистояння "Арсенал" — "Баварія".
Нагадаємо, у першому раунді плей-оф ЛЧ Вершкові з великими проблемами пройшли представника Бундесліги РБ "Лейпциг", а от Городяни двічі перемогли "Копенгаген".