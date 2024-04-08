"Реал" — "Манчестер Сіті": букмекери здивували прогнозом на чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита протистояння

У вівторок, 9 квітня, найтитулованіший клуб у єврокубках прийме торішніх чемпіонів з Англії у рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".

На думку букмекерів більше шансів на перемогу у гостей. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Королівського клубу аналітики пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 2,75-2,97. Разом з тим успіх манчестерського клубу трохи ймовірніший — коефіцієнт 2,37-2,53. Додамо, що фахівці Favbet оцінили ймовірність перемоги господарів у 34%, а гостей у — 39%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Ман Сіті":

Favbet: (перемога "Реала" 2,97 — нічия 3,70 — перемога "Ман Сіті" 2,53)

William Hill: (2,87 — 3,50 — 2,37)

Bwin: (2,75 — 3,50 — 2,45)

Гра "Реал" — "Ман Сіті" відбудеться в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Додамо, що друга зустріч між командами пройде 17 квітня. У півфіналі переможець цієї "дуелі" зіграє проти переможця 2-матчевого протистояння "Арсенал" — "Баварія".

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф ЛЧ Вершкові з великими проблемами пройшли представника Бундесліги РБ "Лейпциг", а от Городяни двічі перемогли "Копенгаген".