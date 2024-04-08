"Арсенал" - "Бавария": букмекеры выдали неожиданный прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

Специалисты сумели выделить однозначного фаворита противостояния

Во вторник, 9 апреля, лондонские Канониры сыграют первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против самой титулованной команды Германии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Бавария".

По мнению букмекеров, Пушкари являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 1,73-1,78. В то же время успех гостей менее вероятен — коэффициент 4,20-4,70. Аналитики Favbet оценили вероятность победы "Арсенала" в 55%, а "Баварии" — всего в 21%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Арсенал" — "Бавария":

Favbet: (победа "Арсенала" 1,78 — ничья 4,05 — победа "Баварии" 4,70)

William Hill: (1,73 — 4,00 — 4,33)

Bwin: (1,78 — 3,80 — 4,20)

Игра "Арсенал" — "Бавария" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть прямую трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов "Арсенал" лишь в серии пенальти прошел "Порту", а "Бавария" переиграла "Лацио" благодаря разгромной победе дома.