"Боруссия" Д - "Атлетико": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Победитель 2-матчевого противостояния сыграет в полуфинале либо с "Барселоной", либо с ПСЖ

Во вторник, 16 апреля, дортмундцы в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов примут мадридский клуб. В первой игре Шмели уступили Матрасникам со счетом 1:2. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Атлетико".

В прямом эфире в Украине противостояние немецкого и испанского клубов покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

По итогам первой игры "Атлетико" не сумел добыть солидный гандикап перед гостевой встречей, а "Боруссия" Д забила на выезде столь важный гол. Мадридцы наверняка выставят "автобус" в ответной встрече, однако не забываем о козыре дортмундцев — трибуны "Сигнал Идуна Парк" будут гнать немецкий коллектив вперед при любом раскладе.

Видеообзор первого матча "Атлетико" - "Боруссия" Д

Отметим, по итогам жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов победитель этого противостояния сыграет в полуфинале главного еврокубка против победителя "дуэли" ПСЖ и "Барселоны". Напомним, Матрасники в прошлом раунде плей-офф обыграли итальянский "Интер", а Шмели прошли нидерландский ПСВ.