"Боруссія" Д — "Атлетіко": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Переможець 2-матчевого протистояння зіграє у півфіналі або з "Барселоною", або з ПСЖ

У вівторок, 16 квітня, дортмундці в рамках гри-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймуть мадридський клуб. У першій грі Джмелі поступилися Матрацникам з рахунком 1:2. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Атлетіко".

У прямому ефірі в Україні протистояння німецького та іспанського клубів покаже медіаплатформа Megogo та Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

За підсумками першої гри "Атлетіко" не зумів здобути солідний гандикап перед гостьовою зустріччю, а "Боруссія" Д забила на виїзді такий важливий гол. Мадридці, напевно, виставлять "автобус" у другій зустрічі, проте не треба забувати про козир дортмундців — трибуни "Сігнал Ідуна Парк" гнатимуть німецький колектив вперед за будь-якого розкладу.

Відеоогляд першого матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д

Зазначимо, за підсумками жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів переможець цього протистояння зіграє у півфіналі головного єврокубка проти переможця "дуелі" ПСЖ та "Барселони". Нагадаємо, Матрацники у минулому раунді плей-оф обіграли італійський "Інтер", а Джмелі пройшли нідерландський ПСВ.