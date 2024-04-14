"Боруссия" Д — "Атлетико": букмекеры назвали фаворита в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита 2-матчевого противостояния

Во вторник, 16 марта, "Боруссия" Дортмунд примет "Атлетико" во втором поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой игре немецкий коллектив минимально проиграл испанцам со счетом 1:2. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Атлетико".

По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов на успех в ответном матче. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,92 на проход дортмундцев в полуфинал. Подобный успех Матрасников более вероятен — коэффициент 1,43. Добавим, вероятность победы хозяев в ответной игре оценивается в 43%, а гостей — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Атлетико":

Favbet: (победа "Боруссии" Д 2,28 — ничья 3,70 — победа "Атлетико" 3,15)

William Hill: (2,25 — 3,60 — 3,00)

Bwin: (2,20 — 3,80 — 2,95)

Напомним, по итогам жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов победитель этого противостояния сыграет в полуфинале главного еврокубка с победителем "дуэли" ПСЖ и "Барселоны". К слову, "Атлетико" в прошлом раунде плей-офф обыграл итальянский "Интер", а Шмели выбили из турнира нидерландский ПСВ.