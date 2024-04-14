"Боруссія" Д — "Атлетіко": букмекери назвали фаворита у боротьбі за півфінал Ліги чемпіонів

Букмекери визначили фаворита 2-матчевого протистояння

У вівторок, 16 березня, "Боруссія" Дортмунд прийме "Атлетіко" у другому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій грі німецький колектив мінімально програв іспанцям із рахунком 1:2. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Атлетіко".

На думку букмекерів, у господарів трохи більше шансів на успіх у матчі-відповіді. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,92 на прохід дортмундців у півфінал. Подібний успіх Матрацників імовірніший — коефіцієнт 1,43. Додамо, ймовірність перемоги господарів у грі-відповіді оцінюється в 43%, а гостей — в 31%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Атлетіко":

Favbet: (перемога "Боруссії" Д 2,28 — нічия 3,70 — перемога "Атлетіко" 3,15)

William Hill: (2,25 — 3,60 — 3,00)

Bwin: (2,20 — 3,80 — 2,95)

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів переможець цього протистояння зіграє у півфіналі головного єврокубка з переможцем "дуелі" ПСЖ та "Барселони". До речі, "Атлетіко" у минулому раунді плей-оф обіграв італійський "Інтер", а Джмелі вибили з турніру нідерландський ПСВ.