"Ман Сіті" — "Челсі": букмекери дали невтішний прогноз для Мудрика

Фахівці назвали однозначного фаворита "дуелі"

У суботу, 20 квітня, "Манчестер Сіті" у рамках поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії сезону 2023/24 зіграє проти "Челсі" Михайла Мудрика. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Челсі".

Букмекери віддають перевагу манчестерському клубу. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають перемогу Городян найімовірнішим результатом зустрічі – коефіцієнт 1,57-1,66. В той самий час успіх Синіх менш ймовірний — коефіцієнт 5,00-5,20. Додамо, що ймовірність тріумфу манчестерського клубу становить 59%, а лондонців – 19%.

Прогноз букмекерів на матч Кубка Англії "Ман Сіті" — "Челсі":

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,66 — нічия 4,35 — перемога "Челсі" 5,20)

William Hill: (1,57 — 4,33 — 5,00)

Bwin: (1,61 — 4,20 — 5,00)

Зазначимо, Сіті цього сезону двічі не зумів обіграти "Челсі" в чемпіонаті Англії, при цьому лондонці провалили сезон, посідаючи лише 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Ман Сіті" — "Челсі" у прямому ефірі в Україні. До речі, в останній грі Сині дали бій Городянам (1:1).