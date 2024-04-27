"Боруссія" Д — ПСЖ: де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Перша гра відбудеться у Дортмунді

У середу, 1 травня, "Боруссія" Д прийме "Парі Сен-Жермен" у рамках першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСЖ.

У прямому ефірі в Україні першу гру між "Боруссією" Д та ПСЖ покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

ПСЖ та "Боруссія" Д підходять до гри в різному настрої. Парижани впевнено лідирують у Лізі 1, а ось дортмундці за підсумками сезону у Бундеслізі можуть опинитися поза зоною Ліги чемпіонів. Для французької команди виліт від німців стане провалом, а от "Джмелям" нема чого втрачати й вони цілком можуть пошуміти в Європі. Гра "Боруссія" Д — ПСЖ відбудеться в Дортмунді (Німеччина) на "BVB-Штадіоні".

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів французький суперклуб вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а в 1/4 фіналу парижани зламали опір "Барселони". "Боруссія" Д в 1/8 фіналу ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, а у чвертьфіналі пройшла іспанський "Атлетіко".