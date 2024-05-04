"Реал" - "Бавария": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

Финалист еврокубка определится в Испании

В среду, 8 мая, испанский и немецкий суперклубы проведут ответную игру в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария".

В прямом эфире в Украине ответную игру между "Реалом" и "Баварией" покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Победитель поединка выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния "Боруссии" Д и ПСЖ. Добавим, в первой игре, которая прошла в Мюнхене (Германия), Красные и Сливочные победителя не выявили (2:2).

Видеообзор матча "Бавария" — "Реал"

Ранее сообщалось, что "Бавария" не сумела защитить титул чемпиона Германии. К слову, "Реал" уверенно лидирует в Ла Лиге.

Напомним, В 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" прошла итальянский "Лацио", после чего переиграла английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем "Манчестер Сити" из Англии.