"Реал" — "Баварія": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Переможець матчу вийде у фінал єврокубка

У середу, 8 травня, "Реал" прийме "Баварію" у рамках другого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій грі, яка відбулася у Мюнхені (Німеччина), команди переможця не виявили (2:2).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Баварія". Гра відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів "Реал" — "Баварія" — початок о 22:00 (оновлюється)

І "Реал", і "Баварія" вирішили всі питання на внутрішній арені, щоправда, мюнхенці не змогли захистити титул чемпіона Бундесліги, а Вершкові виграли Ла Лігу. Тепер обидва клуби зосереджені на перемозі у Лізі чемпіонів. Перша гра показала, що криза німців ніяк не позначається на їхній грі й вони цілком можуть пройти головного фаворита ЛЧ.

Однак букмекери все ж таки вважають, що у фінал ЛЧ вийдуть мадридці. Додамо, у прямому ефірі в Україні гру "Реал" — "Баварія" покаже Megogo.

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Реал"

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" пройшла італійський "Лаціо", після чого впоралася з англійським "Арсеналом". "Реал", у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграв німецький РБ Лейпциг, а потім англійський "Манчестер Сіті".