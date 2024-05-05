"Реал" - "Бавария": букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги чемпионов

Аналитики оценили шансы команд

В среду, 8 мая, состоится ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Реал" — "Бавария". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария".

По мнению букмекеров, в финал турнира попадет испанский коллектив. Об этом сообщает Favbet.

На проход Сливочных в финал еврокубка специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,49. Триумф Красных оценивается коэффициентом 2,75. Добавим, что вероятность победа испанцев в основное время оценивается в 51%, а подобный успех гостей — в 24%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария"

Favbet: (победа "Реала" 1,93 — ничья 3,85 — победа "Баварии" 4,05)

William Hill: (1,83 — 3,75 — 4,00)

Bwin: (1,87 — 3,80 — 3,80)

Матч "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В прямом эфире в Украине игру покажет megogo. Напомним, в первой игре, которая состоялась в Мюнхене (Германия), команды победителя не выявили (2:2).

Видеообзор матча "Бавария" — "Реал"

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" прошла итальянский "Лацио", после чего переиграла английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем "Манчестер Сити" из Англии.