"Реал" - "Бавария": букмекеры назвали фаворита полуфинала Лиги чемпионов
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Аналитики оценили шансы команд
В среду, 8 мая, состоится ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Реал" — "Бавария". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария".
По мнению букмекеров, в финал турнира попадет испанский коллектив. Об этом сообщает Favbet.
На проход Сливочных в финал еврокубка специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,49. Триумф Красных оценивается коэффициентом 2,75. Добавим, что вероятность победа испанцев в основное время оценивается в 51%, а подобный успех гостей — в 24%.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Бавария"
- Favbet: (победа "Реала" 1,93 — ничья 3,85 — победа "Баварии" 4,05)
- William Hill: (1,83 — 3,75 — 4,00)
- Bwin: (1,87 — 3,80 — 3,80)
Матч "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В прямом эфире в Украине игру покажет megogo. Напомним, в первой игре, которая состоялась в Мюнхене (Германия), команды победителя не выявили (2:2).
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" прошла итальянский "Лацио", после чего переиграла английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем "Манчестер Сити" из Англии.