Ломаченко - Камбосос: онлайн-трансляция боя

Украинец вновь начинает собирать пояса

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой за титулы IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос-младший (21–2, 10 KO). Поединок Ломаченко — Камбосос бесплатно покажут в Украине.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Камбосос. В этой статье оперативно будут появляться новости, касательно главного поединка шоу в Перте. За ходом других боев вечера бокса 12 мая можно следить в отдельной статье "Телеграфа".

Онлайн-трансляция боя Ломаченко — Камбосос — начало в 05:00 по киевскому времени (обновляется)

Накануне поединка боксеры прошли официальную церемонию взвешивания. Оба боксера уложились в лимит легкого веса. Ломаченко показал на весах 61,18 кг, а Камбосос – 60,89 кг. Кроме того, бойцы провели затяжную дуэль взглядов.

На медиа неделе в Австралии Ломаченко и Камбосос показали свое мастерство во время открытых тренировок.

Напомним, аналитики уверены в победе Ломаченко, несмотря на то, что украинец впервые будет драться в 11 утра (местное время).