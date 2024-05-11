Ломаченко — Камбосос: онлайн-трансляція бою

Українець знову починає збирати пояси

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій за титули IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (17-3, 11) — Джордж Камбосос-молодший (21-2, 10 KO). Поєдинок Ломаченко — Камбосос безплатно покажуть в Україні.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченка — Камбосос. У цій статті оперативно з’являтимуться новини щодо головного поєдинку шоу в Перті. За перебігом інших боїв вечора боксу 12 травня можна стежити в окремій статті "Телеграфа".

Онлайн-трансляція бою Ломаченко — Камбосос — початок о 05:00 за київським часом (оновлюється)

Напередодні поєдинку боксери пройшли офіційну церемонію зважування. Обидва боксери вклалися в ліміт легкої ваги. Ломаченко показав на терезах 61,18 кг, а Камбосос – 60,89 кг. Крім того, бійці провели затяжну дуель поглядів.

На медіа тижні в Австралії Ломаченко та Камбосос показали свою майстерність під час відкритих тренувань.

Нагадаємо, аналітики впевнені в перемозі Ломаченка, попри те, що українець вперше битиметься об 11 ранку (місцевий час).