"Боруссия" Д - "Реал": когда финал Лиги чемпионов, где смотреть игру в Украине

Еврокубковый сезон завершится финалом Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Уэмбли" состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Д — "Реал". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Реал".

Решающая игра "Боруссия" Д — "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает "Телеграф".

В прямом эфире в Украине суперматч "Боруссия" Д — "Реал" покажет медиасервис Megogo, а также Volia TV. Игра доступна для просмотра по подписке. Отметим, Королевский клуб выиграл испанскую Ла Лигу, а Шмели заняли 5-е место в немецкой Бундеслиге. Оба клуба квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно оказался сильнее за английский "Манчестер Сити". В полуфинале турнира мадридцы выбили немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д, в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, в 1/4 финала выбила испанский "Атлетико", а в 1/2 — французский "Пари Сен-Жермен".

На групповой стадии турнира Сливочные выиграли группу С, опередив "Наполи", "Брагу" и "Унион" (Берлин). Шмели победили в квартете F, оставив позади ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл".