"Борусcія" Д — "Реал": коли фінал Ліги чемпіонів, де дивитись гру в Україні

Єврокубковий сезон завершиться фіналом Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, у Лондоні (Великf <ританія) на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Д — "Реал". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Реал".

Вирішальна гра "Боруссія" Д — "Реал" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".

У прямому ефірі в Україні суперматч "Боруссія" Д — "Реал" покаже медіасервіс Megogo, а також Volia TV. Гра доступна для перегляду за підпискою. Зазначимо, Королівський клуб виграв іспанську Ла Лігу, а Джмелі посіли 5-е місце у німецькій Бундеслізі. Обидва клуби кваліфікувалися у Лігу чемпіонів 2024/25.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" обіграв німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно виявився сильнішим за англійський "Манчестер Сіті". У півфіналі турніру мадридці вибили німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д, у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, в 1/4 фіналу вибила іспанський "Атлетіко", а в 1/2 — французький "Парі Сен-Жермен".

На груповій стадії турніру Вершкові виграли групу С, випередивши "Наполі", "Брагу" та "Уніон" (Берлін). Джмелі перемогли у квартеті F, залишивши позаду ПСЖ, "Мілан" та "Ньюкасл".