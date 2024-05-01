Второй полуфинал Лиги чемпионов завершился сенсацией (видео)

Первая игра состоялась в Германии

В среду, 1 мая, "Боруссия" Д принимала ПСЖ в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Ответная игра пройдет 7 мая в Париже (Франция).

Поединок, проходивший в Дортмунде (Германия) на BVB-Штадионе, завершился со счетом 1:0 в пользу "Боруссии" Д. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды довольно осторожно играли в первой половине, но при этом обе активно играли в прессинге, из-за чего было много ошибок во время передач. Парижане немного больше владели мячом, но счет открыли именно хозяева. На 36-й минуте Никлас Фюллькруг вышел на свидание с Доннаруммой и распечатал ворота французов.

Во втором тайме команды начали играть на встречных курсах. Мбаппе и Хакими в одной атаке попали в штангу, а дортмундцы на это ответили рядом моментов с участием Фюллькруга.

"Боруссия" Дортмунд – ПСЖ – 1:0

Гол: Фуллькруг, 36

Предупреждения: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74

"Боруссия" Д: Кобель — Рейерсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забитцер, Джан — Адееми (Ройс, 83), Брандт (Нмеча, 87), Санчо — Фуллькруг (Мукоко, 90+1)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Л. Эрнандес (Бералдо, 42), Марокиньос, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муани, 65)

Статистика матча Боруссия Д - ПСЖ

Полный видеообзор матча "Боруссия" Д — ПСЖ будет доступен здесь позднее.

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ прошел испанский "Реал Сосьедад", а затем справился с испанской "Барселоной". "Боруссия" Д, в свою очередь, в 1/8 финала ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, а в 1/4 финала выбила испанский "Атлетико".

Добавим, в первом полуфинале ЛЧ "Реал" и "Бавария" победителя не выявили.