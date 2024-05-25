Усик - Фьюри 2: "Цыганский король" активировал пункт о реванше

Второй бой также пройдет в Эр-Рияде

Промоутер Боб Арум объявил, что экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) активировал опцию о реванше с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (22-0, 14 КО). Первый поединок между британцем и украинцем завершился победой последнего раздельным решением судей.

Соответствующий комментарий Арума приводит talksport. По словам промоутера, второй бой между Усиком и Фьюри может состояться в конце 2024 года либо в начале 2025 года.

"Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Этот бой состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера.

Первый поединок был столь замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.

Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, верю, выиграет реванш", – сказал Арум.

Напомним, "Кот" по итогам 12 раундов победил "Цыганского короля" и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, хотя мнение судей разделилось. Смотрите лучшие моменты боя Усик — Фьюри, а также полный бой.