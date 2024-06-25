Дания - Сербия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Обе команды борются за попадание в плей-офф

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут матчи в группах C и D. В очном противостоянии битву за путевку в плей-офф ЧЕ-2024 по футболу проведут команды Дании и Сербии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Дания — Сербия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Дания — Сербия — начало в 22:00 (обновляется)

Дания подходит к игре в качестве явного фаворита. Команде достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024 как минимум с третьего места, а вот Сербии необходима только победа. В параллельной игре группы С сыграют Англия и Словения.

Матч Дания — Сербия покажут в Украине, правда, за легальный просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что игра состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на Евро-2024 Дания начала с ничьей со Словенией (1:1), после чего датчане дали бой Англии (1:1). Сербы, в свою очередь, стартовали с поражения от англичан (0:1), затем команда вырвала ничью со Словенией (1:1).