Данія — Сербія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Обидві команди борються за потрапляння у плей-оф

У вівторок, 25 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть матчі у групах C та D. У очному протистоянні битву за путівку у плей-оф ЧЄ-2024 з футболу проведуть команди Данії та Сербії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Данія — Сербія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Данія — Сербія — початок о 22:00 (оновлюється)

Данія підходить до гри як явний фаворит. Команді достатньо не програти, щоб вийти у 1/8 фіналу Євро-2024 як мінімум із третього місця, а от Сербії необхідна лише перемога. У паралельній грі групи С зіграють Англія та Словенія.

Матч Данія — Сербія покажуть в Україні, щоправда, за легальний перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що гра відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Євро-2024 Данія почала з нічиєї зі Словенією (1:1), після чого данці дали бій Англії (1:1). Серби, у свою чергу, стартували з поразки від англійців (0:1), потім команда вирвала нічию зі Словенією (1:1).