Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Родоначальники футбола начинают борьбу за титул в плей-офф

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся два матча. Открывать программу игрового дня будут англичане и словаки.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Встреча состоится в Гельзенкирхене на Арене "АУФ Шальке", начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Англия — Словакия — начало в 19:00 (обновляется)

Англия подходит к игре в качестве явного фаворита, однако игра Львов на турнире оставляют словакам неплохой шанс на итоговую победу. Словакия на ЧЕ-2024 уже стала автором громкой сенсации, обыграв мотивированную Бельгию. Теперь Соколы попытаются проделать такой же номер с Англией.

Матч Словакия — Англия покажут в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры не верят в словаков.

Напомним, Англия со скрипом выиграла свою группу на Евро-2024, обыграв Сербию (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия заняла третье место в квартете Е, обыграв Бельгию (1:0), проиграв Украине (1:2) и сыграв вничью с румынами (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".