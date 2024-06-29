Англия - Словакия: букмекеры дали прогноз на матч Евро-2024

Сборная Англии — фаворит не только матча, но и турнира

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу в плей-офф стартуют главные фавориты турниры. Сборная Англии сыграет против Словакии.

По мнению букмекеров, Львы являются однозначными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность выхода англичан в четвертьфинал турнира коэффициентом 1,18. В то же время подобный успех словаков маловероятен — коэффициент 5,20. Добавим, что вероятность триумфа Англии в основное время аналитики оценили в 66%, а словаков — в 11%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Словакия

Favbet: (победа Англии 1,46 — ничья 4,30 — победа Словакии 8,70)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 8,50)

Bwin: (1,42 — 4,33 — 8,50)

Матч Англия — Словакия покажут в Украине по ТВ. Добавим, что встреча состоится в Гельзенкирхене на Арене "АУФ Шальке".

Напомним, Англия со скрипом выиграла свою группу на Евро-2024, обыграв Сербию (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия заняла третье место в квартете Е, обыграв Бельгию (1:0), проиграв Украине (1:2) и сыграв вничью с румынами (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".