Англия - Словакия: где и когда бесплатно смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Англичане рвутся к победе на турнире, правда, пока Львы не блистают на поле

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся два матча 1/8 финала. Открывать программу игрового дня будут англичане и словаки.

В прямом эфире в Украине матч Англия — Словакия (начало в 19:00 по киевскому времени) покажут официальные трансляторы поединка Megogo и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатная трансляция игры Англия — Словакия доступна на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

В сети матч англичан со словаками эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Онлайн видеотрансляция на сервисе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней).

Напомним, Англия со скрипом выиграла свою группу на Евро-2024, обыграв Сербию (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия заняла третье место в квартете Е, обыграв Бельгию (1:0), проиграв Украине (1:2) и сыграв вничью с румынами (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".