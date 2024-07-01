Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Вице-чемпионы мира сыграют с третьей командой в рейтинге ФИФА

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут очередные матчи 1/8 финала. В центральной игре этой стадии сыграют сборные Франции и Бельгии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Бельгия. Поединок состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Франция — Бельгия — начало в 19:00 (обновляется)

Сборная Франции на пути в четвертьфинал получила очень серьезного соперника. Все из-за того, что обе команды не сумели выиграть свою группу на турнире. Теперь одну из топ-сборных Европы ожидает вылет на ранней стадии плей-офф.

Синие являются фаворитами противостояния с Красными Дьяволами, однако бельгийцы могут пройти французов, если у их лидеров пойдет игра. Добавим, что матч Франция — Бельгия покажут в Украине прямом эфире.

В последний раз команды встречались между собой в 2021 году в рамках полуфинала Лиги наций. Тогда победу одержали французы со счетом 3:2.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу в Германии Франция и Бельгия сенсационно заняли вторые места в своих группах. Французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Красные Дьяволы, в свою очередь, проиграли Словакии (0:1), обыграли Румынию (2:0) и добились ничьей с Украиной (0:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".