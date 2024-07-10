Сборная Англии со скандалом пробилась в финал Евро-2024 (видео)

Определился второй финалист ЧЕ-2024

В среду, 10 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся второй полуфинал. За выход в финал боролись команды Нидерландов и Англии.

Встреча, проходившая в Дортмунде на "BVB-Штадионе", завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды начали игру в медленном темпе, однако все изменил гол Нидерландов на 7-й минуте. Хави Симонс пробрался к чужой штрафную и мощно пальнул в "девятку" — Пикфорд не выручил. Еще через 11 минут Львы сравняли счет с помощью VAR и немецкого рефери Феликса Цвайера, который назначил довольно спорный пенальти за сомнительный фол на Кейне. Сам пострадавший исполнил "приговор".

Во втором тайме команды не рисковали. Казалось, будут овертаймы, однако Англия неожиданно забила — гол оформил Олли Уоткинс.

Полный видеообзор матча Нидерланды — Англия:

Напомним, сборная Нидерландов в группе на Евро-2024 обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые прошли Румынию (3:0), а в 1/4 финала — Турцию (2:1). Команда Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти).