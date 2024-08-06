"Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Біло-сині розпочали раунд відбору з нічиєї

У вівторок, 6 серпня, "Динамо" провело першу гру 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти ФК "Рейнджерс" (Шотландія). Напередодні кияни розібралися із ФК "Партизан" (Сербія).

Поєдинок, який проходив у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший гол у зустрічі записав на свій рахунок Андрій Ярмоленко, який замкнув простріл Владислава Ваната. Кияни примудрилися втратити перемогу за кілька секунд до закінчення зустрічі – Сиріль Дессерс замкнув навіс із правого флангу.

Нагадаємо, гра-відповідь між командами відбудеться 13 серпня. Переможець протистояння вийде до вирішального раунду відбору Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця дуелі "Зальцбург" — "Твенте". Той, хто програє, вилетів до Ліги Європи.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.