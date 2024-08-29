Украина выиграла первую медаль на Паралимпиаде в Париже

Сине-желтые выиграли медаль уже в первом финале

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже проходит первый медальный день. Украина завоевала первую награду в плавании.

Первую награду на Паралимпиаде-2024 Украине принес пловец Антон Коль. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец выиграл "серебро" на дистанции 100 м на спине (S1). Победу в заплыве одержал Камиль Отовский из Польши, а "бронза" досталась представителю Италии Франческо Беттелле. Антон берет медаль в этой дисциплине уже на трех Паралимпиадах подряд!

Коль выиграл свою 5 медаль на Паралимпийских играх. На его счет 2 "бронзы" и 3 "серебра".

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. В Украине Игры показывают бесплатно сразу на нескольких платформах. Добавим, что на сайте "Телеграф" доступен медальный зачет Паралимпиады-2024. Перед стартом соревнований прогремел скандал из-за формы Сине-желтых. Дело в том, что Международный паралимпийский комитет запрещал форму нашей команды из-за карты Украины, а также "военного" цвета, присутствующих на амуниции.