Україна виграла першу медаль на Паралімпіаді у Парижі

Синьо-жовті виграли медаль уже у першому фіналі

У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить перший медальний день. Україна виборола першу нагороду у плаванні.

Першу нагороду на Паралімпіаді-2024 Україні приніс плавець Антон Коль. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець виграв "срібло" на дистанції 100 м на спині (S1). Перемогу у запливі здобув Каміль Отовський із Польщі, а "бронза" дісталася представнику Італії Франческо Беттеллі. Антон бере медаль у цій дисципліні вже на трьох Паралімпіадах поспіль!

Коль виграв свою 5 медаль на Паралімпійських іграх На його рахунок 2 "бронзи" та 3 "срібла".

Паралімпійські ігри в Парижі стартували 28 серпня і продовжаться до 8 вересня. В Україні Ігри показують безкоштовно одразу на кількох платформах. Додамо, що на сайті "Телеграф" доступний медальний залік Паралімпіади-2024. Перед стартом змагань пролунав скандал через форму Синьо-жовтих. Річ у тому, що Міжнародний паралімпійський комітет забороняв форму нашої команди через карту України, а також "воєнного" кольору, присутніх на амуніції.