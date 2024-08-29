Украинка Гонтар завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Париже

Украинские пара пловцы традиционно успешно выступают на Играх

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх в Париже в первый медальный день украинка Анна Гонтар выиграла бронзовую награду в плавании. Это стало второй наградой сборной Украины на соревнованиях во Франции.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинка стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6.

Первое место завоевала китаянка Цзян Юйянь, а второе — американка Элизабет Маркс. Добавим, что Анна выиграла "бронзу" на Паралимпиадах во второй раз, в Токио она также была третьей.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. В Украине Игры показывают бесплатно сразу на нескольких платформах. Добавим, что на сайте "Телеграф" доступен медальный зачет Паралимпиады-2024. Перед стартом соревнований прогремел скандал из-за формы Сине-желтых. Дело в том, что Международный паралимпийский комитет запрещал форму нашей команды из-за карты Украины и "военного" цвета, присутствующих на амуниции.

Напомним, первую награду сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 в первый игровой день принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1).