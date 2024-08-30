Белый принес Украине первую медаль Паралимпиады в легкой атлетике

Легкоатлет принес Украине очередную медаль

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже проходит второй соревновательный день. Сборная Украины выиграла свою пятую награду на турнире и первую в легкой атлетике.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинский легкоатлет Владисла Белый (52.86 м) принес стране "серебро" в метании копья, класс F38. Это лучший результат украинца в текущем сезоне.

Победу на турнире завоевал Хосе Лемос (63.81 м) из Колумбии, а "бронза" досталась Аню Дунцюаню (51.97) из Китая. Добавим, что Белый во второй раз карьере стал вторым на Паралимпиаде. Ранее он брал "серебро" в Токио.

Таким образом, на счету Сине-желтых 5 наград на Паралимпиаде в Париже. Напомним, первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).